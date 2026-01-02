ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 5 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних іноземна валюта зросте в ціні.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на 5 січня / © Reuters

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 січня. Долар додав 12 коп, євро зросло на 3 коп, злотий піднявся на 7 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,29 (+12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,57 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,77 (+7 коп.)

Нагадаємо, економіст Андрій Новак назвав найкращу валюту для заощаджень 2026 року. Експерт радить тримати заощадження в комерційних банках, які входять до десятки найбільших банків України. Крім того, найкраще ділити суму на три рівні «кошики»: гривня, долар і євро або інші «тверді валюти».

