- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 5 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних іноземна валюта зросте в ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 січня. Долар додав 12 коп, євро зросло на 3 коп, злотий піднявся на 7 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,29 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,57 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,77 (+7 коп.)
Нагадаємо, економіст Андрій Новак назвав найкращу валюту для заощаджень 2026 року. Експерт радить тримати заощадження в комерційних банках, які входять до десятки найбільших банків України. Крім того, найкраще ділити суму на три рівні «кошики»: гривня, долар і євро або інші «тверді валюти».