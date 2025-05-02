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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 5 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня значно послабилася щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 5 травня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 травня. Долар додав 11 коп., євро зріс аж на 23 коп., злотий - на 6 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,70 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,31 (+23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,06 (+6 коп.)

Як повідомлялося, в Україні різко зросла середня зарплата. Ще у січні 2025-го цифра була на тисячу гривень меншою.

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