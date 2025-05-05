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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на вівторок, 6 травня. / © pixabay.com

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 травня. Долар додав 11 коп., євро зріс аж на 23 коп., злотий - на 6 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,60 (-10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,18 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,03 (-3 коп.)

Нагадаємо, стало відомо, хто в Україні має право на пенсію по інвалідності без стажу. Люди з інвалідністю можуть отримати пенсію і без страхового стажу, проте лише у виняткових випадках.

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