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Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня зміцнилася щодо валюти.
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 травня. Долар додав 11 коп., євро зріс аж на 23 коп., злотий - на 6 коп.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,60 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,18 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,03 (-3 коп.)
Нагадаємо, стало відомо, хто в Україні має право на пенсію по інвалідності без стажу. Люди з інвалідністю можуть отримати пенсію і без страхового стажу, проте лише у виняткових випадках.