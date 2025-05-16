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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 19 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк послабив гривню щодо долара і євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 19 травня. / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 травня. Долар зріс на 2 коп. Євро додав 6 коп. Тим часом вартість злотого зменшилася - на 1 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,49 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 46,44 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)

Як повідомлялося, банки можуть зняти ліміти на перекази для українців. Станеться це, якщо в майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів.

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