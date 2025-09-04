- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив курс валют на п’ятницю, 5 вересня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 вересня. Долар зменшився на 3 коп. Євро втратив 7 коп. Польський злотий - 1 коп.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,13 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-1 коп.)
