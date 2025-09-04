ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на п’ятницю, 5 вересня.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на п’ятницю, 5 вересня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 вересня. Долар зменшився на 3 коп. Євро втратив 7 коп. Польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,34 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,13 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,32 (-1 коп.)

Як повідомлялося, деякі українці можуть залишитися без пенсій у вересні. За законодавством, виплати можуть бути призупинені з кількох причин. Зокрема, не отримати пенсію можуть ВПО, які не пройшли обов’язкову ідентифікацію, а також громадяни, які змінили персональні дані.

