Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 вересня. Долар зменшився на 3 коп. Євро втратив 7 коп. Польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,34 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,13 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,32 (-1 коп.)

