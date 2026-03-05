Курс валют на 6 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 9 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (додав 7 копійок) та злотого (знизився на 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,80 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,90(+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,91 (-2 коп.)

Нагадаємо, в березні 2026 року валютний ринок України залишається відносно стабільним. Так, готівковий долар торгується близько 43–44 грн, євро — близько 51 грн, без різких стрибків. Експерти пояснюють це низьким попитом на валюту та продажем виторгу бізнесом. Найближчим часом суттєвих коливань не прогнозують, тому поспішати з купівлею великих сум доларів наразі не радять.