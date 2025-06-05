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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 6 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар втратив у ціні ще, а от євро стрімко злетіло догори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 6 червня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 червня. Долар зменшився ще на 1 коп. Євро злетіло на 17 коп. Злотий додав 3 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,47 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,37 ( +17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)

Нагадаємо, в червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає перераховані пенсійні виплати. Вони стосуються пенсіонерів, які працюють.

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