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Курс валют на 6 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар втратив у ціні ще, а от євро стрімко злетіло догори.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 червня. Долар зменшився ще на 1 коп. Євро злетіло на 17 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,37 ( +17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)
Нагадаємо, в червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає перераховані пенсійні виплати. Вони стосуються пенсіонерів, які працюють.