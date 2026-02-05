Курс валют на 6 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 43,14 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) і злотого (втратив 3 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,14 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,89 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,05 (-3 коп.)

Раніше стало відомо, що протягом цього тижня коливання курсу валюти будуть доволі слабкі та майже без змін, оскільки валютний ринок переходить у фазу стабільності. Це пов’язано зі збільшеною пропозицією валюти, що може тиснути курс донизу, тоді як попит імпортерів енергоносіїв залишається суттєвим, але поступово слабшає. Різких курсових «стрибків» найближчим часом експерт не очікує.

Прогнозні діапазони курсів на готівковому ринку: долар — близько 42,5–43,5 грн, євро — близько 50–51,5 грн; на міжбанківському ринку очікують приблизно ті ж значення. Різниця між курсами купівлі-продажу в банках та обмінниках також лишатиметься помірною