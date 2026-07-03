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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилилася щодо долара і євро.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на понеділок, 6 липня.

Курс валют на понеділок, 6 липня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня. Долар втратив аж 24 коп. Євро зменшився на 6 коп. Злотий залишився без змін.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,56 (-24 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,02 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,90 (0 коп.).

Нагадаємо, економіст Андрій Шевчишин ошелешив прогнозом, скільки може коштувати долар до кінця цього року. Базова оцінка становить 45,5–45,6 грн/долар. Проте економіст наголошує, що досягнення цих показників можливе за умови виходу країни на стабільне енергетичне перемир’я.

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Кількість переглядів
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