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Курс валют на 6 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних гривня посилилася щодо долара і євро.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня. Долар втратив аж 24 коп. Євро зменшився на 6 коп. Злотий залишився без змін.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,56 (-24 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (0 коп.).
Нагадаємо, економіст Андрій Шевчишин ошелешив прогнозом, скільки може коштувати долар до кінця цього року. Базова оцінка становить 45,5–45,6 грн/долар. Проте економіст наголошує, що досягнення цих показників можливе за умови виходу країни на стабільне енергетичне перемир’я.
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