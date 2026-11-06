Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 листопада. Долар втратив 9 коп. Водночас євро зменшився аж на 20 коп., а польський злотий - 2 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,44 (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,04 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)

Нагадаємо, долар в Україні побив рекорд, а в обмінниках американська валюта здорожчала ще відчутніше. Наприкінці минулого місяця гривня різко послабилася: уже 28 жовтня долар коштував 45,6 грн, а 4 листопада встановив новий рекорд — 45,67 грн. Президент інвестиційної групи Тарас Козак переконаний, що проблема полягає не стільки в самому здорожчанні валюти, скільки у швидкості цього процесу.

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