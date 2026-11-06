ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 6 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Гривня посилилася щодо іноземної валюти — долар, євро і злотий втратили у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 листопада. Долар втратив 9 коп. Водночас євро зменшився аж на 20 коп., а польський злотий - 2 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,44 (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,04 (-20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,62 (-2 коп.)

Нагадаємо, долар в Україні побив рекорд, а в обмінниках американська валюта здорожчала ще відчутніше. Наприкінці минулого місяця гривня різко послабилася: уже 28 жовтня долар коштував 45,6 грн, а 4 листопада встановив новий рекорд — 45,67 грн. Президент інвестиційної групи Тарас Козак переконаний, що проблема полягає не стільки в самому здорожчанні валюти, скільки у швидкості цього процесу.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie