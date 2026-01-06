Курс валют на 6 січня: скільки коштує долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вівторок, 6 січня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 січня. Долар злетів на 25 коп. Євро зменшилося на 6 коп. Злотий втратив 3 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,42 (+13 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,51 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (-3 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня. З його слів, 5-11 січня, різких стрибків курсу долара очікувати не варто. Валютний ринок в Україні зберігатиме стабільність.

