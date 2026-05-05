- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 6 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 травня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 4 копійки та становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 6 копійок). Натомість курс злотого незмінний.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,96 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,39 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (± 0 коп.)
Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах і євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу та не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина — євро.