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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта стрімко здешевшала.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
НБУ встановив курс валют на 7 квітня 2025-го.

НБУ встановив курс валют на 7 квітня 2025-го. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 квітня. Долар втратив 15 коп. Євро стрімко зменшився аж на 30 коп. Злотий здешевшав на 22 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,19 (-15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 44,55 (-30 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,70 (-22 коп.)

Як повідомлялося, НБУ готує заміну копійці. Верховна Рада найближчим часом ухвалить відповідні законодавчі зміни. Після цього буде розроблено дизайн нових монет.

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