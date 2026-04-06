ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 7 копійок і становить 43,58 гривні. Змінилися й показники євро (додав 1 копійку) та злотого (виріс на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,58 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,32 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)

Як ми писали, впродовж тижня 6–12 квітня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним завдяки контролю з боку НБУ. При цьому на курс впливатиме так званий «великодній фактор», тому що перед святами українці частіше продають валюту. Це може тимчасово знизити курс долара на готівковому ринку. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового:

  • долар на міжбанку — 43,7–44,25 грн,

  • євро — 49,5–52 грн,

  • готівковий долар — 43,5–44,5 грн,

  • готівковий євро — 50,5–52 грн.

Короткостроково курс купівлі долара може просісти до 43,5–43,75 грн, але це не стане новим трендом. Загалом очікуються незначні коливання — у межах 1–1,5% за тиждень.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie