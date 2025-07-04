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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 7 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня покращила свої позиції щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на понеділок, 7 липня. / © unian.net

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 липня. Долар додав 1 коп. Євро втратив 5 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,73 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,12 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,56 (-1 коп.)

Нагадаємо, у Державній митній службі повідомили, скільки грошей можна перевозити через кордон 2025 року. Згідно з положеннями чинного законодавства України, особа має право вивозити за межі держави готівкову валюту та банківські метали на суму, що не перевищує 10 тис. євро.

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