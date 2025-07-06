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Курс валют на 7 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку і становить 41,73 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,73 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,12 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (-1 коп.)
Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів, що зміни курсу долара залишаються прогнозованими й укладаються у межі, які очікували як учасники ринку, так і аналітики.
Що стосується євро, то його курс наразі визначається насамперед глобальними тенденціями — зокрема, співвідношенням пари долар/євро на світових ринках. У червні очікується, що курс євро коливатиметься в межах від 1,1 до 1,15 долара. Водночас Лєсовий наголошує: окрім суто економічних чинників, на курс валют може вплинути геополітична ситуація, зокрема конфлікт на Близькому Сході. Ескалація війни, особливо за участі США, може викликати нові хвилі нестабільності й позначитися на доларі.
Експерт підкреслює: воєнні ризики складно передбачити, адже вони можуть раптово змінити ситуацію як на регіональному, так і глобальному рівні. Геополітичні потрясіння, зокрема нові конфлікти, дестабілізують світову економіку і впливають на вартість основних валют.