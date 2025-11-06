ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 7 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В останній робочий день тижня валюта зросте у ціні. Гривня послабила свої позиції.

Олена Капнік
Курс валют.

Національний банк встановив курс валют на п’ятницю, 7 листопада. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 листопада. Долар додав 2 коп. Євро злетіло на 19 коп. Польський злотий додав 5 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,08 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,52 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,40 (+5 коп.)

Нагадаємо, за оцінкою банкіра Тараса Лєсового, в Україні у листопаді курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 гривні. Середня різниця між курсами міжбанку й готівкового ринку складатиме 0,1–0,15 грн.

