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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня посилює позиції щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на 7 серпня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 7 серпня. Долар втратив ще 7 коп. Євро після стрімкого падіння знову додав у ціні на 19 коп. Злотий зріс на 6 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,61 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,28(+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,28 (+4 коп.)

Як повідомлялося, до Дня Незалежності українці отримають додаткову допомогу - від 450 до 3 100 гривень. Ці виплати призначені для ветеранів війни, людей з інвалідністю, сімей загиблих захисників та інших категорій.

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