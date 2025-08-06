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Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня посилює позиції щодо американського долара.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 7 серпня. Долар втратив ще 7 коп. Євро після стрімкого падіння знову додав у ціні на 19 коп. Злотий зріс на 6 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,61 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,28(+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,28 (+4 коп.)
Як повідомлялося, до Дня Незалежності українці отримають додаткову допомогу - від 450 до 3 100 гривень. Ці виплати призначені для ветеранів війни, людей з інвалідністю, сімей загиблих захисників та інших категорій.