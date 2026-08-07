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Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Іноземна валюта перед вихідними додала у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 7 серпня. Перед вихідними долар додав ще 8 коп. Євро підвищився на 5 коп. Злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,76 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,67 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 (+3 коп.).
Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков наголосив, що валютний ринок України й надалі залишається чутливим до економічної ситуації та геополітичних чинників. У липні курс долара зріс із 44,47 до 44,92 грн, однак наприкінці місяця американська валюта знову почала дешевшати. Однак тривале зниження курсу долара малоймовірне через наслідки війни.