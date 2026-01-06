Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на середу, 7 січня / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 7 січня. Долар злетів ще на 14 коп, євро додало 28 коп, злотий зріс на 8 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,56 (+14 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,79 (+28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,82 (+8 коп.)

Нагадаємо, економіст Олексій Плотніков наголосив, що вигідний час для обміну євро й долара минув. За його оцінкою, 2026 року гривня поступово знецінюватиметься, а долар рухатиметься вгору з орієнтиром близько 45,70 грн за долар у середньорічному вимірі.

