- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Іноземна валюта стрімко злетіла в ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 7 січня. Долар злетів ще на 14 коп, євро додало 28 коп, злотий зріс на 8 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,56 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,79 (+28 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,82 (+8 коп.)
Нагадаємо, економіст Олексій Плотніков наголосив, що вигідний час для обміну євро й долара минув. За його оцінкою, 2026 року гривня поступово знецінюватиметься, а долар рухатиметься вгору з орієнтиром близько 45,70 грн за долар у середньорічному вимірі.