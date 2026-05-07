Курс валют на 7 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 травня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 11 копійок та становить 43,85 гривні. Змінилися й показники євро (додав 22 копійок) та злотого (зріс на 11 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,85 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,61 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+11 коп.).
Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах і євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу та не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина — євро.