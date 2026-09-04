ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
855
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 7 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після сильно здорожчання після вихідних вартість долар і євро зменшиться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют.

Курс валют на 7 вересня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 вересня. Долар втратив у ціні 16 коп. Євро зменшився на 15 коп. Злотий залишився без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,56 (-16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,78 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,00 (0 коп.)

Нагадаємо, економіст Сергій Фурса прогнозує, що курс долара може зрости до 50 грн наприкінці 2027 року. Водночас такий рівень не буде свідчити про валютну чи економічну катастрофу. Якщо гривня завершить 2026 рік на позначці близько 45,5–46 грн за долар, його подорожчання до 50 грн означатиме зростання менш ніж на 10%.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie