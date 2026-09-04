Курс валют на 7 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 вересня. / © Associated Press

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 вересня. Долар втратив у ціні 16 коп. Євро зменшився на 15 коп. Злотий залишився без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 44,56 (-16 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,78 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (0 коп.)

Нагадаємо, економіст Сергій Фурса прогнозує, що курс долара може зрости до 50 грн наприкінці 2027 року. Водночас такий рівень не буде свідчити про валютну чи економічну катастрофу. Якщо гривня завершить 2026 рік на позначці близько 45,5–46 грн за долар, його подорожчання до 50 грн означатиме зростання менш ніж на 10%.

Реклама

Новини партнерів