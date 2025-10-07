ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня послабшала щодо долара. Американська валюта зросла аж на 12 копійок.

Олена Капнік
Курс валют.

Нацбан оновив курс валют на вівторок, 7 жовтня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня. Долар додав 12 коп. Євро впав у вартості на 12 коп. Польський злотий втратив 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,34 (+12 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,26 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)

Нагадаємо, банкір Барас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня значних змін на валютному ринку України не очікується. Прогнозується курс долара у діапазоні 41-41,5 гривні, а євро — 48-49,5 гривні.

