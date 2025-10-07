- Дата публікації
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня послабшала щодо долара. Американська валюта зросла аж на 12 копійок.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня. Долар додав 12 коп. Євро впав у вартості на 12 коп. Польський злотий втратив 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,26 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)
Нагадаємо, банкір Барас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня значних змін на валютному ринку України не очікується. Прогнозується курс долара у діапазоні 41-41,5 гривні, а євро — 48-49,5 гривні.