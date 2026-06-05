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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 8 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня трохи посилиться щодо долара і євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на понеділок, 8 травня. / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 червня. Долар втратив 2 коп. Євро зменшилося у ціні на 3 коп. Злотий залишився без змін.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,35 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,63 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 (0 коп.)

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що курс валют до кінця 2026 року може стрімко злетіти договори. У разі найгіршого сценарію долар може перетнути психологічну позначку - і перевалити за 50 грн.

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