Курс валют на 8 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Багато людей після вечері звикли залишати посуд та кухонне приладдя у раковині «на потім». Здається, що нічого страшного в цьому немає, однак експерти з гігієни попереджають: така звичка може призвести до серйозних побутових проблем — від неприємного запаху до активного розмноження бактерій і навіть появи шкідників.