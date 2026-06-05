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Курс валют на 8 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня трохи посилиться щодо долара і євро.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 червня. Долар втратив 2 коп. Євро зменшилося у ціні на 3 коп. Злотий залишився без змін.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,35 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,63 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (0 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що курс валют до кінця 2026 року може стрімко злетіти договори. У разі найгіршого сценарію долар може перетнути психологічну позначку - і перевалити за 50 грн.
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