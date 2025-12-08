Курс валют на 8 грудня: гривня зміцнилася до долара та євро

НБУ встановив офіційний курс валют на 8 грудня / © Associated Press

Реклама

Офіційний курс валют на 8 грудня встановили на рівні 42,05 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас курс євро становить 48,99 грн. Це на 23 копійки дешевше.

Реклама

Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 11,57.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,95 грн. Купують за 42,45 грн. За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,15 грн.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.