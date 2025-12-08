ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 8 грудня: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк України на 13 копійок знизив курс долара до гривні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
НБУ встановив офіційний курс валют на 8 грудня

НБУ встановив офіційний курс валют на 8 грудня / © Associated Press

Офіційний курс валют на 8 грудня встановили на рівні 42,05 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас курс євро становить 48,99 грн. Це на 23 копійки дешевше.

Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 11,57.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,95 грн. Купують за 42,45 грн. За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,15 грн.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie