Курс валют на 8 грудня: гривня зміцнилася до долара та євро
Національний банк України на 13 копійок знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс валют на 8 грудня встановили на рівні 42,05 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас курс євро становить 48,99 грн. Це на 23 копійки дешевше.
Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 11,57.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,95 грн. Купують за 42,45 грн. За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,15 грн.
Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.