ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних валюта значно втрати у ціні. Гривня зміцниться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 грудня. Долар втратив 13 коп. Євро впав аж на 23 коп. Польський злотий зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,05 (-13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,99 (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,57 (-6 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом наступного тижня (8-14 грудня) докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie