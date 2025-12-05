Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 грудня. Долар втратив 13 коп. Євро впав аж на 23 коп. Польський злотий зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,05 (-13 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,99 (-23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,57 (-6 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом наступного тижня (8-14 грудня) докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.

