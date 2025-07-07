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Курс валют на 8 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 41,79 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,79 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,02 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,54 (-2 коп.)
Раніше йшлося про те, що з початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах.
Чому так, наскільки помітно зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.