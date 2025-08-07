- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 8 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 8 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 16 копійок і становить 41,45 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,45 (-16 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,27 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (+4 коп.)
Раніше йшлося про те, що євро продовжує підносити сюрпризи. Так, після, здавалося б, упевненого тритижневого тренду на подешевшання, курс євровалюти знову швидко попрямував угору, подолав 49 грн і майже дійшов до 49,5 грн за одиницю.
Чому євро «ожив», чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні, чи буде курс 50 грн/євро, яким може бути курс долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.