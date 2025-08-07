ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 8 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 8 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 16 копійок і становить 41,45 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,45 (-16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,27 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,32 (+4 коп.)

Раніше йшлося про те, що євро продовжує підносити сюрпризи. Так, після, здавалося б, упевненого тритижневого тренду на подешевшання, курс євровалюти знову швидко попрямував угору, подолав 49 грн і майже дійшов до 49,5 грн за одиницю.

Чому євро «ожив», чого очікувати цього тижня від курсу валют в Україні, чи буде курс 50 грн/євро, яким може бути курс долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

