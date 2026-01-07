ТСН у соціальних мережах

123
1 хв

Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта невпинно зростає у ціні. Долар сягає рекордних позначок.

Автор публікації
Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © joinfo.ua

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 8 січня. Долар злетів ще на 15 коп. Євро додало 13 коп. Злотий зріс на 4 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,72 (+15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,92 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,84 (+2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом тижня - 5-11 лютого. З його слів, валютний ринок в Україні зберігатиме стабільність. Зокрема тому, що НБУ зберігає можливість оперативно втручатися у разі виникнення перекосів на міжбанківському ринку.

123
