Курс валют на 8 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 8 травня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 7 копійок). Натомість злотий залишився незмінним.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,80 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,54 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (±0 коп.).
Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах та євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу і не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина — євро.