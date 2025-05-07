Курс валют на 8 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 41,43 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,43 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,07 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,00 (+2 коп.)

Раніше ми писали, що на валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.

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