Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк становив курс валют на понеділок, 8 вересня. / © pixabay.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 вересня. Долар втратив аж 13 коп. Євро додав 3 коп. Польський злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,21(-13 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,16 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

Як повідомлялося, в НБУ вивчають питання переходу на євро. Наразі головною валютою залишається долар США, але з огляду на зростання економічних зв’язків з Європейським Союзом євро може посісти його місце.

