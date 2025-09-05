- Дата публікації
Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня послабшає щодо євро, але закріпиться щодо долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 вересня. Долар втратив аж 13 коп. Євро додав 3 коп. Польський злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомили у НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,21(-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)
Як повідомлялося, в НБУ вивчають питання переходу на євро. Наразі головною валютою залишається долар США, але з огляду на зростання економічних зв’язків з Європейським Союзом євро може посісти його місце.