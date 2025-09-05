ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1051
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня послабшає щодо євро, але закріпиться щодо долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Національний банк становив курс валют на понеділок, 8 вересня. / © pixabay.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 вересня. Долар втратив аж 13 коп. Євро додав 3 коп. Польський злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили у НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,21(-13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,16 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,33 (+1 коп.)

Як повідомлялося, в НБУ вивчають питання переходу на євро. Наразі головною валютою залишається долар США, але з огляду на зростання економічних зв’язків з Європейським Союзом євро може посісти його місце.

Дата публікації
Кількість переглядів
1051
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie