Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН

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Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 8 жовтня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,86 грн. Впали й показники євро та злотого: на 48 та 15 копійок відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,86 (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,15 (-48 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,44 (-15 коп.)

Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.

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