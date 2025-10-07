- Дата публікації
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,31 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,17 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 (-3 коп.)
Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.
