ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилиться відносно валюти. Долар та євро стрімко зменшилися у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на понеділок, 9 червня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 червня. Долар зменшився ще на 7 коп. Євро втратило 10 коп. Злотий - 3 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,40 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,27 ( -10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,02 (-3 коп.)

Як повідомлялося, Українці отримають по 3100 грн уже в серпні. Право на отримання допомоги мають особи з особливими заслугами перед країною, ветерани війни, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій, а також колишні в’язні концтаборів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie