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Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 9 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 16 копійок та становить 44,51 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 28 копійок) та злотого (знизився на 9 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,51 (+16 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,35 (-28 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (-9 коп.).
Нагадаємо, долар і євро на початку червня вже подорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи подорожчати.