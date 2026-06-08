Курс валют на 9 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 9 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 16 копійок та становить 44,51 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 28 копійок) та злотого (знизився на 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,51 (+16 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,35 (-28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (-9 коп.).

Нагадаємо, долар і євро на початку червня вже подорожчали, і тенденція до зростання зберігається. Упродовж місяця курс долара може поступово наблизитися до 45 грн, але різких стрибків не очікується завдяки контролю НБУ. Ціни на сезонні продукти знижуватимуться, водночас м’ясо, хліб і частина інших товарів можуть трохи подорожчати.

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