Курс валют на 9 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 9 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 12 копійок і становить 43,37 гривні. Змінилися й показники євро (додав 48 копійок) та злотого (зросла на 16 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,37 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,75 (+48 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,76 (+16 коп.)

Нагадаємо, 6–12 квітня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним. Водночас на курс впливатиме так званий «великодній фактор», тому що перед святами українці частіше продають валюту. Це може тимчасово знизити курс долара на готівковому ринку. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, долар на міжбанку становитиме 43,7–44,25 грн, євро — 49,5–52 грн, готівковий долар — 43,5–44,5 грн, готівковий євро — 50,5–52 грн. Загалом очікуються незначні коливання — у межах 1–1,5% за тиждень.