Курс валют на 9 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 9 квітня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 9 копійок і становить 41,17 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,17 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро — 44,02 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,53 (+4 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує підносити сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару, попит на нього знижується.

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