Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. Долар втратив 10 коп, євро зменшився на 13 коп, злотий здешевшав на 2 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,04 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,76 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,03 (-2 коп.)
Як повідомлялося, звіт Нацбанку свідчить про те, що тарифи на комунальні послуги в Україні можуть зрости. Водночас варто зазначити, що до завершення нинішнього опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гаряче водопостачання залишатимуться без змін.