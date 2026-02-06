Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого / © Getty Images

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 лютого. Долар втратив 10 коп, євро зменшився на 13 коп, злотий здешевшав на 2 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,04 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,76 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,03 (-2 коп.)

Як повідомлялося, звіт Нацбанку свідчить про те, що тарифи на комунальні послуги в Україні можуть зрости. Водночас варто зазначити, що до завершення нинішнього опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гаряче водопостачання залишатимуться без змін.

