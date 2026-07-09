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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 9 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Американський долар в Україні впав у ціні.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют

Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 9 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 3 копійки та становить 44,47 грн. Змінилися й показники євро та злотого: впали на 19 і 9 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,47 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,69 (-19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,76 (-9 коп.).

Раніше йшлося про те, що економіст Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця 2026 року курс долара може зрости до 45,5–45,6 грн, хоча зараз Нацбанк намагається стримувати його на позначці 45 грн. За словами експерта, девальваційний тренд зберігається через рекордний дефіцит валюти на міжбанку, водночас значні обсяги пом’якшують тиск на гривню. Шевчишин зазначає, що влітку попит населення на валюту залишатиметься помірним, але восени він може зрости, зокрема, через підвищення виплат військовим, правоохоронцям і рятувальникам.

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Дата публікації
Кількість переглядів
522
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