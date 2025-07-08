Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на середу, 9 липня. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 липня. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 3 коп, злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,84 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,05 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,55 (-1 коп.)

Як повідомлялося, з початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах. Що відбувається з курсом валют в Україні, купувати чи продавати валюту зараз — ТСН.ua розповіли фінансові аналітики.

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Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 9 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!