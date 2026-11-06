- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 9 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Після вихідних іноземна валюта далі втратить у ціні — гривня посилиться.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 листопада. Долар втратив 12 коп. Водночас євро зменшився аж на 40 коп., а польський злотий - на 10 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,32 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,64 (-40 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (-10 коп.)
Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Сталось це через здорожчання пального, посилення російських атак на виробничу, енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: