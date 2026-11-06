Курс валют на 9 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 листопада. Долар втратив 12 коп. Водночас євро зменшився аж на 40 коп., а польський злотий - на 10 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,32 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,64 (-40 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,52 (-10 коп.)

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Сталось це через здорожчання пального, посилення російських атак на виробничу, енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

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