Курс валют на 9 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта рекордно додала у вартості. Гривня стрімко знецінюється.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на п’ятницю, 9 січня / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 9 січня. Долар злетів аж на 27 коп, євро додало ще 25 коп, злотий зріс на 8 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,99 (+27 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,17 (+25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,92 (+8 коп.)

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року діятимуть нові ставки для ФОП. Йдеться про фізичних осіб–підприємців, які працюють на першій і другій групах єдиного податку. Для них діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

