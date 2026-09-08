Курс валют на 9 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 9 вересня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 17 копійок і становить 44,46 грн. Також змінилися показники євро та злотого — впав на 5 і зріс на 2 копійки відповідно.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,46 (+17 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,63 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,96 (+2 коп.).

Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за долар, здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.

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