- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 5274
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 9 жовтня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,85 грн. Впав і показник євро — на 2 копійки. Натомість злотий додав одну копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,13 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+1 коп.)
Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.