Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Нацбанк встановив курс валют на 10 травня.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 10 травня. Перед вихідними долар зменшився на 5 коп. Євро впав у ціні на 7 коп. Злотий залишився без змін

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,80 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,54 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 11 травня. У перший день тижня долар і євро зростуть.

