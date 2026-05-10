Курс валют на неділю, 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 10 травня. Перед вихідними долар зменшився на 5 коп. Євро впав у ціні на 7 коп. Злотий залишився без змін

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 43,80 грн

Курс євро

1 євро — 51,54 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 11 травня. У перший день тижня долар і євро зростуть.

