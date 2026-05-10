- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 555
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на неділю, 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 10 травня. Перед вихідними долар зменшився на 5 коп. Євро впав у ціні на 7 коп. Злотий залишився без змін
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,80 грн
Курс євро
1 євро — 51,54 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 11 травня. У перший день тижня долар і євро зростуть.
Коментарі
Сортувати: