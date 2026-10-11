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Курс валют на неділю, 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 9 жовтня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 11 жовтня. Перед вихідними долар зменшився на 1 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий - додав у ціні 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 грн
Курс євро
1 євро — 50,13 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 12 жовтня. Після вихідних євро злеть на 18 копійок.
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