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Курс валют на неділю, 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 13 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 15 листопада. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.
Про повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,38 грн
Курс євро
1 євро — 50,33 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 16 листопада. Після вихідних долар додасть 4 копійки, а євро втратить 11 копійок.
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