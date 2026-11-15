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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 13 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 15 листопада. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.

Про повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,38 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,33 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,43 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 16 листопада. Після вихідних долар додасть 4 копійки, а євро втратить 11 копійок.

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