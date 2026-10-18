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Курс валют на неділю, 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 16 жовтня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 18 жовтня. Перед вихідними долар зменшився на 10 коп. Євро втратив 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,88 грн
Курс євро
1 євро — 50,30 грн
Курс злотого
1 злотий — 11,51 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 19 жовтня. Після вихідних євро злеть на 19 копійок, а злотий додасть 4 копійки.
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