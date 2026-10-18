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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 16 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на неділю, 18 жовтня.

Курс валют на неділю, 18 жовтня. / © Державна фіскальна служба України

Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 18 жовтня. Перед вихідними долар зменшився на 10 коп. Євро втратив 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,88 грн

Курс євро

1 євро — 50,30 грн

Курс злотого

1 злотий — 11,51 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 19 жовтня. Після вихідних євро злеть на 19 копійок, а злотий додасть 4 копійки.

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