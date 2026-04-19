Курс валют на неділю, 19 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 19 квітня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро підвищився на 15 коп. Злотий - на 4 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,63 грн
Курс євро
1 євро — 51,42 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 20 квітня. Іноземна валюта значно зросла у ціні. Зокрема, долар додасть аж 26 копійок.