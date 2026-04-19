ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 19 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Олена Капнік
Курс валют

Нацбанк встановив курс валют на 19 квітня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 19 квітня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро підвищився на 15 коп. Злотий - на 4 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,63 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,42 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,12 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 20 квітня. Іноземна валюта значно зросла у ціні. Зокрема, долар додасть аж 26 копійок.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie